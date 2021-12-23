فهد الناصر ملحن ناجح والكل يتمنى العمل معه

أرفض التمثيل.. وهدى حسين حبي الأبدي.. والشهرة «تخرع»

توقعت النجاح لـ «برافو عليك» لكن ليس لهذه الدرجة

ياسر العيلة



المطربة الشابة حنين حسين موهبة غنائية مختلفة ومتميزة، لديها صوت غنائي لا يشبه أحدا، فهي تمتلك الموهبة والقبول، بالإضافة الى كونها تختار أعمالها الغنائية بعناية لتقدم لونا خاصا ومختلفا تتميز به عن غيرها.



«الأنباء» التقت حنين أثناء تواجدها في استديو الملحن القدير فهد الناصر وبصحبة الموزع الموسيقي محمد الشطي، وتحدثت لنا عن جديدها وطموحها وأمور أخرى كثيرة كشفت عنها للمرة الأولى من خلال الحوار التالي:



حدثينا عن جديدك الفترة المقبلة.



٭ حاليا أجهز لأعمال جديدة عقب أغنيتي الأخيرة «مكسورة» التي حققت نجاحا كبيرا، والحمد لله، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان علي بوغيث وتوزيع «مادي» وإنتاج شاهين البابطين، وللأمانة اكتسبت من خلال هذه الأغنية جمهورا كبيرا في مصر، وهو ما شجعني على تقديم أغنية مصرية جديدة خلال هذه الأيام، خاصة أنني بطبعي أعشق الغناء المصري.



ألم يكن من المفترض أن تقدمي بعد أغنيتك المصرية «مكسورة» أغنية خليجية؟



٭ صح كلامك، لكن أنا حبيت أنزل بأغنية مصرية جديدة، وهي بالمناسبة رومانسية جدا، ومن بعدها سأقدم مجموعة أغاني خليجية.



هل أفهم من ذلك أن أغنيتك الرومانسية ستكون خاصة بعيد الحب المقبل؟



٭ لا، وأنا أعلم أن الكثير من المطربين والمطربات سيقدمون أغاني خاصة لعيد الحب، ولكن أنا سأقدم شيئا مختلفا.



وما الشيء المختلف الذي ستقدمينه في عيد الحب؟



٭ سأجعل الناس ترقص على جراحي يوم عيد الحب، وسأجعلهم سعداء بهذه الجراح، ولن أخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، وانتظر حتى عيد الحب وأنت ستفهم معنى كلامي.



هل وجدت مشكلة في الغناء باللهجة المصرية؟



٭ إطلاقا، فأنا أتكلم وأرى وأسمع وأغني مصري بشكل مُتقن جدا مثل إتقاني للهجة الكويتية.



من يعجبك من الأصوات المصرية؟



٭ أكيد شيرين عبدالوهاب من أولى المطربات اللاتي أحب سماعهن وإحساسها دائما يصلني، بالإضافة الى أنغام وتامر حسني أحبهما أيضا، ومن المطربين الشباب محمد الشرنوبي وأحمد بتشان، وعمرو الشاذلي الذي من المتوقع أن أتعاون معه كملحن في عمل جديد العام المقبل.



من الذين تعاونت معهم في أغنيتك المصرية الرومانسية التي تجهزين لها حاليا؟



٭ هي أغنية رومانسية كما ذكرت لك، وسيتم طرحها قبل عيد رأس السنة الميلادية، ومن ألحان الملحن الشهير مدين.



بما أنك داخل استديو الملحن فهد الناصر، هل هناك تعاون يجمعكما معا؟



٭ قريبا إن شاء الله، خاصة أن فهد الناصر ملحن ناجح جدا، والكثير من الفنانين الشباب يتمنون العمل معه.



وماذا عن الموزع الموسيقي محمد الشطي؟



٭ الشطي موزع ناجح جدا ويعرف ما الذي يريده الجمهور، وأنا سعيدة بالعمل معه.



بصراحة هل توقعت هذا النجاح الكبير الذي حققته أغنية «برافو عليك»؟



٭ توقعت النجاح للأغنية ولكن ليس بهذه الدرجة، والحمد لله على هذا النجاح الكبير.



حنين حسين بين يوم وليلة أصبحت معروفة، كيف وجدت الشهرة؟



٭ منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون مشهورة وعندي جمهور و«فانزات» يحبونني وأحبهم وأغني لهم، ولكن الشهرة «تخرع» رغم حلاوتها، بالإضافة إلى أنها مسؤولية كبيرة.



كل فنان لا بد أن يكون له دور مجتمعي، فهل كانت لك مشاركات في مثل هذا الأمر من قبل؟



٭ أنا على استعداد تام للمساهمة والمشاركة في أي عمل اجتماعي وإنساني إذا أحد كلمني وطلب مني المشاركة في مثل هذه الأعمال.



هل سبق لك أن تلقيت عروض تمثيل؟



٭ «وايد»، لكن مستحيل ان أدخل مجال التمثيل الآن لأنني أرى أنه «مو حلو» أن الفنان يحرق كل كروته مبكرا.



يقال إن الذكاء الفني هو الذي يفرق بين فنان وآخر، ما رأيك في هذه المقولة؟



٭ مقتنعة جدا بها، ونجوم كبار تميزوا عن زملائهم بسبب ذكائهم الفني، وأنا «أستأنس» عندما يقال عني إنني أملك هذه الصفة.



٭ كيف تخططين لمستقبلك الفني؟



أولا المستقبل بيد الله، ثانيا أنا من الأساس من عائلة فنية أشاهد طريقة عملهم وفي نفس الوقت أعرف ماذا يريد الجمهور ومتى أقدم لهم شيئا جديدا، فأنا حريصة على أن تكون خطواتي مدروسة بشكل جيد.



هل استفدت كونك تنتمين لعائلة فنية سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب؟



٭ استفدت كثيرا، خاصة من ناحية والدي المطرب حسين الأحمد لكونه في نفس مجالي مجال الغناء والموسيقى، واستفدت منه «وايد».



أعتقد أنك تجيدين التمثيل بالوراثة كون جدك هو الفنان الكبير الراحل علي المفيدي.



٭ منذ صغري وأنا أعشق التمثيل، خاصة أنني عاشقة لكل أعمال النجمة الكبيرة هدى حسين التي أعتبرها حبي الأبدي، حيث كنت اشاهد مسرحياتها وأرقص وأغني معها، وبعدها تطور الوضع وأصبحت أرقص وأغني على مسرحيات «زين»، ولكن بالرغم من حبي للتمثيل، فإنني لن أُقدم على هذه الخطوة حاليا.



هل من الممكن ان تغني مقدمة مسلسل؟



٭ حسب المسلسل، وما هي قصته، ومن هم نجومه، ولكن لو كان عملا للنجمة هدى حسين فسأوافق على الفور و«أنا مغمضة»، وبالمناسبة اعجبني جدا مسلسلها الأخير «كف ودفوف»، وقبل كم يوم كنت «أسولف» مع أمي وقلت لها «هدى حسين وصلت لمكانة لم تصل إليها أي فنانة».



يؤخذ عليك أنك صريحة لدرجة تثير غضب البعض تجاهك، فهل تعتبرين صراحتك هذه ميزة أم عيبا؟



٭ الاثنين، لأننا الآن اصبحنا في زمن «إذا الناس شافوك وايد مستحي راح يأكلوك ويتسببوا في زعلك»، فلماذا «أزعل» وأعطيهم هذه الفرصة، وعلى رأي المثل «اتغدى بيهم قبل ما يتشعوا بيك».



بصراحة ما الأشياء التي لا تعجبك في الوسط الفني؟



٭ بصراحة ودون زعل فيه نفاق وهذا الشيء لا أحبه وعانيت منه على المستوى الشخصي.



من أقرب أصدقائك في الوسط الفني؟



٭ المطرب عبدالعزيز لويس والموزع محمد الشطي وولد خالتي الفنان فيصل فريد.



ومن الصوت الذي تتمنين تقديم دويتو غنائي معه؟



٭ أصالة وماجد المهندس.



هل تسمعين أغاني وموسيقى غير عربية؟



٭ أسمع كل شيء وبكل لغات العالم، فمن المهم أن يكون الفنان مثقفا فنيا، فأنا أسمع مكسيكي وإسباني وأميركي ومن شرق آسيا.



أخيرا ما الزمن الذي كنت تتمنين التواجد فيه؟



٭ زمن عبدالحليم حافظ وأم كلثوم.