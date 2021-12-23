مفرح الشمري



بعد نهاية أنشطة الدورة الـ28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي أقيم في الفترة من 14 الى 19 الجاري برئاسة د. جمال ياقوت، وقدم 11 عرضا مسرحيا من دول مختلفة خليجية وعربية وآسيوية واوربية على خشبات مسارح القومي والطليعة والعرائس والجمهورية والهناجر والبالون وقصر ثقافة السلام وغيرها، وجب علينا توجيه الشكر لمصر والقائمين على هذا المهرجان وعلى رأسهم وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم للجهد المبذول من قبلهم في ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ومتحوراتها التي لاتزال تقلق العالم بأكمله، شكرا لحرص المسؤولين في مصر على استمرار هذا المهرجان الذي يعتبر من أهم المهرجانات العربية والعالمية التي تقام للمسرح المعاصر والتجريبي، شكرا لجميع لجان هذا المهرجان الذين كانوا خلية نحل من أجل إنجاح هذه الدورة التي تحمل اسما عزيزا على قلوب المسرحيين في مصر والوطن العربي الراحل د.فوزي فهمي مؤسس هذا المهرجان الذي انطلقت اولى دوراته عام 1989.



فعلى مدى 6 ايام متتالية عاش ضيوف المهرجان حراكا مسرحيا جميلا من خلال عروض المهرجان التي ربما نالت اعجاب البعض ولم تنل اعجاب الآخرين لان هناك عروضا مسرحية لا ترتقي بأن تكون في هذا المهرجان الدولي لمستواها الضعيف ورؤاها الاخراجية التقليدية نوعا ما، لذلك نتمنى من لجنة المشاهدة في الدورة المقبلة ان تكون اختياراتها للعروض وفق معايير معينة، لان هذا المهرجان عريق جدا، ويجب ان تكون جميع عروضه مختارة بدقة لتعم الفائدة على الجميع ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان الذي ينتظره القريب والبعيد بفارغ الصبر، ليتعلم منه وليتعرف على الجديد في الرؤى الاخراجية المسرحية في ظل التكنولوجيا التي نعيشها.



الجميل في هذه الدورة، انتقال عروض المهرجان الى محافظات مصر من خلال «نادي المسرح التجريبي» وهذا مشروع جديد تم استحداثه في هذه الدورة وأقيم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لمنح فرص للفنانين المسرحيين في جميع أقاليم مصر لتقديم تجارب مسرحية تقوم على أفكار طليعية من خلال مسابقة بين العروض التي يتم إنتاجها، وشهد عروض مشروع «نادي المسرح التجريبي» بمحافظات مصر إقبالا جماهيريا كبيرا لا يوصف، ويعتبر نجاحا للقائمين على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



كما تعتبر إقامة معرض دولي للتصميمات المسرحية الطليعية للمرة الاولى في المهرجان فكرة ناجحة جدا، ويشكر القائمون عليها، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أعمال العديد من المصممين من مختلف الجنسيات، والمعرض ضم 56 تصميما مسرحيا (24 تصميما من مصر، و10 تصميمات من الدول العربية و71 تصميما من الدول الأجنبية) متنوعا ما بين (سينوغرافيا، ديكور، أزياء، إضاءة، إسقاط ضوئي) لمصممين من 19 دولة هي مصر، الكويت، سورية، السعودية، المغرب، لبنان، البحرين، العراق، الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، الهند، المجر، اليابان، الصين، تايوان، الدنمارك، صربيا، البرازيل، جمهورية التشيك.



أخيرا.. نتمنى ان يكون القادم اجمل في الدورة الـ 29 من المهرجان وان تكون معايير اختيار العروض واضحة للجميع، بالإضافة الى الندوات التي تقوم على هامشها بأن تحمل محاور جديدة تخدم تطوير الحركة المسرحية العربية في ظل التطور الذي نراه في المسارح العالمية.