القاهرة - خلود أبوالمجد



تراجعت الفنانة غادة عبدالرازق عن عدم مشاركتها في دراما رمضان المقبل وذلك بعد إعلانها بالتوقيع مع المخرج الشاب حسن صالح في مشاركتها بمسلسل من تأليف هيباتيا ونور حمدي.



وكان المخرج حسن صالح قد نشر صورة جمعته بمؤلفي المسلسل على حسابه الخاص بـ«فيسبوك» أعلن من خلالها خوضه تجربته الإخراجية الأولى مع غادة، دون أن يذكر أي تفاصيل عن العمل، مكتفيا بالإعلان عن بدء التحضيرات في يناير المقبل على أن يبدأ التصوير في فبراير ليعرض ضمن موسم رمضان 2022.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل «لحم غزال»، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامروآخرون.