Demonic



في إطار من الرعب، تطلق امرأة شابة العنان لشياطين مرعبة بعد الكشف عن قوى خارقة قديمة، وسرعان ما تبدأ الأحداث المروعة والمرعبة في الظهور بين أم وابنتها.



الفيلم من إخراج: نيل بلومكامب، وبطولة: كارلي إلبابا، نتالي بولت، كريس ويليام مارتن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.



The Colony



تدور أحداث العمل في المستقبل البعيد، حيث تسقط رائدة فضاء بسفينتها على الأرض التي دمرت منذ فترة طويلة، ويصبح عليها تحديد مصير السكان المتبقين على سطح أرض قاحلة.



الفيلم من إخراج: تيم فيلبوم، وبطولة: نورا أرنيزدير، سارة صوفي بوسنينا، إيان غلين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 6 من يناير المقبل.