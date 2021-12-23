ما الأعراض التي يمكن أن يسببها سرطان البنكرياس في الساقين؟



مع أن سرطان البنكرياس، كما يوحي اسمه، يؤثر على البنكرياس، إلا أن الطريقة التي يتطور بها السرطان تعني أنه يمكن أن يثير بعض العلامات التي تؤثر على أرجل المرضى. وذلك لأن سرطان البنكرياس يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم في الوريد العميق للساق، وكذلك في أجزاء أخرى من الجسم.



ويمكن أن يؤدي السرطان نفسه إلى تجلط الدم، وهو أمر كشف الباحثون أن سببه ميل الدم غير الطبيعي إلى «التخثر». وتعرف الجلطات الدموية من هذا النوع في الوريد العميق للساق بالخثار الوريدي العميق (DVT)، وتحدث أيضا عند الأشخاص غير المصابين بالسرطان.



ومع ذلك، فبالنسبة لبعض الأشخاص، تكون الجلطة في بعض الأحيان أول علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

عن «نوفوستي»

