انطلقت السبت 18 الجاري فعاليات مسابقة أنوار الكويت الخامسة لحفظ وفهم علوم الشريعة، في مبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، والتي تقيمها جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية، بدعم ورعاية كريمة من الأمانة العامة للأوقاف.

بدوره صرح رئيس مجلس إدارة «الراسخون»، د. ياسر عجيل النشمي، بأن مسابقة أنوار الكويت هي مسابقة سنوية ومتخصصة، أقيمت للعام الخامس على التوالي، في أجواء علمية شرعية مهيبة، حيث اشتملت على منظومات قصيرة وميسرة في مجالات متنوعة لعلوم الشريعة الإسلامية، مثل النحو والبلاغة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله والقواعد الفقهية، والسيرة والآداب والأخلاق، للترغيب في حفظها وفهمها، ومساعدة الحفاظ على تثبيت حفظهم ومراجعته، مصداقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من حفظ المتون حاز الفنون).

وأكد أن التسجيل في المسابقة لاقى إقبالا شديدا وغير مسبوق في الأعوام الأربعة الماضية، فقد بلغ عدد المشاركين المسجلين في المسابقة (2018) مشاركا، وقد شارك فعليا في المسابقة قرابة الـ(1000) متسابق، من مختلف فئات المجتمع، من نشء وبراعم وشباب ورجال ونساء، من المواطنين والمقيمين.