محمود عيسى



حلت الكويت في المركز الثاني على مؤشر «ميد بروجكتس» الذي يتتبع نشاط المشاريع الخليجية والإقليمية كأسوأ أسواق المنطقة أداء خلال ديسمبر الجاري، إذ تراجع سوق المشاريع فيها بنسبة 17.4% إلى 202.4 مليار دولار مقارنة مع 245 مليار دولار في ديسمبر 2020. ويمثل هذا الرقم أيضا تراجعا بنسبة 2.6% عما كان عليه في الفترة ذاتها من شهر نوفمبر الماضي والتي بلغت 205 مليارات دولار.



وذكرت مجلة ميد أن فيروس كورونا استمر في التأثير على ثقة المستثمرين خلال عظم فترات العام 2021 كما هو واضح من البيانات الصادرة عن المؤشر الذي قلص تراجعه مقارنة مع عام 2020 رغم ما شهده من انخفاض هذا العام.



وأضافت المجلة في تقرير حديث أن القيمة الإجمالية لنشاط المشاريع في الأسواق الثمانية التي تتبعها في المؤشر بلغت 3.32 تريليونات دولار في الأسبوع الأول من ديسمبر. وهذا الرقم يقل بنسبة 5.42% عن قيمة السوق التي بلغت 3.51 تريليونات دولار خلال الفترة ذاتها في عام 2020.



وقال التقرير إن ستة من الأسواق الثمانية شهدت انكماشا في عام 2021. وكان أكبر انخفاض من نصيب البحرين من حيث النسبة المئوية، حيث تراجعت قيمة سوق المشروعات بنسبة 18% من 65.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 53.6 مليار دولار في عام 2021.

وتلتها الكويت بتراجع بنسبة 17.4%.



كما سجلت الإمارات وقطر أيضا انخفاضا بقيمة سوق المشاريع بنسبة 13.4% و12.2% على التوالي، حيث حلتا في المركزين الثالث والرابع على التوالي اذ انخفضت قيمة سوق المشاريع الإماراتية من 804.8 مليارات دولار في ديسمبر 2020 إلى 697 مليار دولار للشهر ذاته من عام 2021، وانخفضت القيمة السوقية في قطر من 229.2 مليار دولار إلى 201.2 مليار دولار.



وقد جاءت سوق المشروعات السعودية في المركز الخامس لتسجل تراجعا من حيث القيمة بنسبة 5.2% من 1.37 تريليون دولار في العام السابق لتصل إلى 1.3 تريليونات دولار هذا العام رغم كونها أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.



وقد سجلت عمان ارتفاعا في قيمة المشاريع السوقية بلغت نسبته هذا العام 7.4% حيث بلغت 181.8 مليار دولار مقارنة مع 169.3 مليار دولا خلال الفترة ذاتها من عام 2020.



من جانبه، شهد العراق، الذي سجل أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية العام الماضي، أفضل أداء في عام 2021، إذ نمت قيمة سوق المشروعات بنسبة 17.7% لتصل إلى 441.4 مليار دولار مقارنة مع 375 مليار دولار في ديسمبر 2020.