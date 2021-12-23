طلال بارا



تجربتنا اليوم مع الصانع الإيطالي مازيراتي والذي قدم لنا مؤخرا طراز ليفانتي هايبرد، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات، والتي تعكس الالتزام الراسخ للعلامة بمواصلة تطبيق استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، والتي بدأت العام الماضي مع إطلاق طراز السيدان الفاخر جيبلي هايبرد والذي قمنا بتجربته ايضا خلال الأشهر القليلة الماضية.



ليفانتي هايبرد تجسد أحدث ابتكارات مازيراتي وفلسفتها الفريدة للسيارات الكهربائية، والهادفة إلى تحسين الأداء مع الحفاظ على قيم مازيراتي الأصيلة، وضمان أعلى مستويات السرعة والمرونة إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الوقود والارتقاء بمفاهيم وتجارب القيادة الممتعة.

وأثمر ذلك عن تطوير سيارة دفع رباعي هجينة تعكس الأداء القوي والمثالي لمختلف سيارات مازيراتي.



قد يتساءل البعض، ما الذي يميز ليفانتي هايبرد عن شقيقاتها العاملات بمحرك سداسي وثماني الأسطوانات؟ لتكون الإجابة بأن هذه الهجينة تنفرد عن غيرها بكونها سيارة رياضية سريعة، وصديقة للبيئة، وذات مزايا استثنائية، فهي أكثر سرعة واستدامة مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل أو البنزين، كما أنها تتمتع بمجموعة متنوعة من المواصفات المخصصة.



التصميم الخارجي



لنبدأ مع التصميم الخارجي لمازيراتي ليفانتي والذي نال تحديثات طالت الشبك الأمامي الذي أصبح غنياً بالكروم، مع تصميم جديد للإضاءة الأمامية المتكيفة ماتريكس LED بالكامل كتجهيز اختياري، وهي تظهر إطلالة مازيراتي اللافتة، وتعزز مجال الرؤية، وتخفض من استهلاك الطاقة، ومن الخلف نالت ليفانتي مصابيح خلفية بتصميم جديد، ولا يزال شعار العلامة النصي يتوسط الصندوق الخلفي بأناقته المعهودة إلى جانب فتحات العادم المزدوجة من الكروم.



ومن الشعار البيضاوي الحديث فوق الشبكة الأمامية، إلى شعار الرمح الثلاثي الجديد المذهل على القائم C ونص مازيراتي الديناميكي الجديد في الخلف، يبرز الشعار والشارات المعاد تصميمها في جميع أنحاء ليفانتي هايبرد، ما يرمز إلى بداية عصر جديد، ولتمييز طراز الهايبرد عن غيره، قامت مازيراتي بوضع لمسات زرقاء اللون على أجزاء من الهيكل ومنها الفتحات الجانبية الثلاثية وشعار الرمح الثلاثي المطعم وملاقط المكابح، كما تتوافر نسخة الإطلاق من سيارة ليفانتي هايبرد بلون Azzuro Astro المعدني الجديد ثلاثي الطبقات، والمتوافر كجزء من برنامج Maserati Fuoriserie للتخصيص.



الأناقة الإيطالية



لننتقل إلى داخل مقصورة ليفانتي هايبرد، والتي تتميز بفرط الأناقة الإيطالية، فما انت تدخل إلى هنا حتى تستعيد نشاطك في أجواء مفعمة بالفخامة، حيث ستحتضنك المقاعد الأمامية من الجلد الطبيعية المزودة بخاصية التدفئة والتبريد، وتطعيمات شديدة اللمعان من المعدن الصافي، وشاشة لمسية مقاس 8.4 بوصات فضلا عن فتحة سقف بانورامية.



وبمجرد أن تربط الحزام، فإن عجلة التوجيه الرياضية ومبدلات الفرامل المصنوعة من الألمنيوم ونظام الفرامل عالي الأداء سوف تمكنك من القيادة المثيرة على عكس أي سيارة هجينة أخرى.



ولإمكانية التواصل في جميع الأوقات زودت ليفانتي بنظام (Maserati Connect) الجديد، ما يضمن مراقبة أداء السيارة بشكل دائم، وتنبيه السائق عند حاجة السيارة للصيانة، الأمر الذي يحسن تجربة خدمة العملاء.

ويمكن للسائقين استخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية للبقاء على اتصال بسيارتهم، عبر تطبيق مازيراتي كونيكت (Maserati Connect)، مع إمكانية القيام بذلك أيضا عبر خدمة المساعد الشخصي الافتراضي (أمازون أليكسا ومساعد جوجل).



القوة المحركة



تم تزويد ليفانتي هايبرد بمحرك من 4 أسطوانات سعة 2 لتر، بالإضافة إلى محرك كهربائي باستطاعة 48 فولط مخصص لاستعادة الطاقة أثناء تباطؤ السرعة والفرملة.

وتتميز هذه السيارة الهجينة بوزن أقل من سيارة ضمن نفس فئتها بمحرك مزود بـ 6 أسطوانات (ديزل وبنزين)، كما تتمتع بتوزع أفضل للوزن بفضل تثبيت البطارية في القسم الخلفي دون التأثير على قدرة الحمولة، ما يضمن التوازن الأمثل لهيكل السيارة. كما صممت السيارة خصيصا لتوفير تجربة أكثر مرونة ومتعة وتجاوبا أثناء القيادة.



كما توفر ليفانتي هايبرد مستويات مذهلة من الأداء عند تشغيل وضع الدفع الرباعي، حيث تبلغ الطاقة القصوى لمحرك السيارة 330 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر عند 2250 دورة في الدقيقة، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ س، وتمتاز بقدرتها على الانطلاق من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ س خلال 6 ثوان فقط.