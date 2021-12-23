شهدت سورية في عام 2021 أدنى نسبة لإنتاج القمح منذ خمسين سنة، وذلك بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وذلك بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أورده موقع تلفزيون «سوريا».



وأشارت الفاو في تقريرها إلى «ضرورة اتخاذ إجراء فوري لدعم القطاع الزراعي» خلال الموسم المقبل.



ويأتي انخفاض الإنتاج الزراعي في وقت تعاني فيه سورية من ظروف أقرب للمجاعة في بعض أنحاء البلاد، حيث أصبح أكثر من 90% من السكان يعيشون في فقر، وأكثر من 12.4 مليون نسمة يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما أوردته الفاو.



وانخفض إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال هذا العام، حيث نقص إنتاج القمح بنسبة 63% عن إنتاج السنة السابقة ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020. وتقدر مساحة القمح المحصود بـ 787 ألف هكتار، أي أكثر بقليل من نصف المساحة المحصودة في عام 2019. بينما بلغت مساحة الشعير المحصود 352 ألف هكتار، أي أقل بنحو 75% من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى أن الهطولات المطرية التي كانت أدنى من معدلاتها، فإن توقيت هطولها لم يكن معتادا، ولعل في ذلك إشارة واضحة لتأثير التغير المناخي على سورية.



وأوردت الفاو أن درجات الحرارة في النهار خلال شهر مارس كانت عالية، لكنها كانت تهبط كثيرا في الليل مما تسبب في إصابة المحاصيل بالصقيع. كما أن أكثر من نصف ما زرع من القمح بقليل قد جرى حصاده، مقارنة بما حصل خلال السنة الماضية، وذلك عندما تم حصاد كل ما زرع من محصول القمح.



وأدى عدم كفاية الأمطار وسوء توزيعها في الموسم الزراعي السابق، إلى جانب العديد من موجات الحرارة، وارتفاع تكلفة المدخلات، ومحدودية توافر مياه الري، وارتفاع تكلفة الوقود لضخ المياه، إلى تقلص مساحة الحبوب القابلة للحصاد.