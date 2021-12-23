في مخيم للنازحين في شمال غرب سورية، تعجز أم رغد عن توفير الملابس الشتوية أو أي وسيلة لتدفئة أطفالها الثلاثة الذين يضطرون صبيحة كل يوم للبحث عن بقايا نفايات وبلاستيك لإشعالها علها تمنحهم بعض الدفء.



وتقول أم رغد لوكالة فرانس برس من أحد مخيمات كفرعروق في ريف إدلب الشمالي «أستيقظ صباحا ولا أجد أطفالي قربي لأنهم يخرجون لجمع النايلون والنفايات من الشوارع كالأكياس والأحذية» من أجل إشعالها.



وتضيف بغصة بينما تغطي وجهها بشال من الصوف «لا أملك ثمن المدفأة ولا أقدر أن أطعمهم كبقية الناس، فالشتاء قاس جدا علينا والأولاد بردى ولا يوجد لديهم ألبسة أو أحذية مناسبة» تقيهم برد الشتاء.



يجدد فصل الشتاء في كل عام معاناة آلاف العائلات النازحة في إدلب ومحيطها، حيث يقيم ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون فروا من مناطق أخرى على وقع تقدم المعارك خلال سنوات النزاع الذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص.



مع بدء هطول الأمطار الغزيرة، تتحول الطرق الترابية الفاصلة بين الخيم إلى ممرات موحلة، تتسرب منها المياه إلى داخل الخيم.



قبل ثلاث سنوات، نزحت أم رغد التي قتل زوجها بقصف طال منزلهم، الى المخيم حيث تقطن اليوم مع أطفالها الثلاثة. وتتكرر معاناتهم سنويا مع بدء الشتاء بينما تعجز عن توفير مستلزمات عائلتها الأساسية من ثياب وتدفئة وطعام.



وتوضح أن أطفالها يحضرون ما يجمعونه من أشياء قابلة للاشتعال الى جارتها أم رائد، التي تملك مدفأة تستخدمها من أجل إعداد الطعام وتدفئة الأطفال. وتقول «يقضي الأطفال يومهم قرب المدفئة ويعودون الى خيمتنا للنوم عند المغرب».



في خيمة أم رائد المكسوة بقماش عازل للمياه، يتجمع العشرات حول مدفأة بدائية بينما تتساقط الأمطار في الخارج وتنخفض درجات الحرارة.



وقدمت مجموعة من المتبرعين العام الماضي المدفأة الى أم رائد لمساعدتها على تدفئة أطفالها الثمانية، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وباعتبار أنها غير قادرة على توفير الحطب أو الفحم لإبقاء النيران مشتعلة، تعتمد أم رائد (45 عاما) على ما يحضره أطفال جيرانها وبينهم أولاد أم رغد من قصاصات وكرتون وخشب ومواد بلاستيكية بعد بحث مضن لساعات.



وتقول لوكالة فرانس برس «يتجمع الجيران عندي لننعم بالدفء»، مضيفة أن «خيمتها تزدحم بنحو 15 شخصا، نأكل ونشرب ونتدفأ معا».



الشهر الماضي، نبهت منظمة «أطباء بلا حدود»، إلى أن أساليب التدفئة غير الآمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية ومضاعفات جراء استنشاق الدخان.



ويموت سنويا عدد من الأشخاص والأطفال جراء الحرائق التي تندلع في الخيم القماشية مع اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة.



قبل تسع سنوات، نزحت أم محمد مع أطفالها الثلاثة من مدينة حلب إلى إدلب، لتتكرر معاناتها سنويا في توفير وسائل التدفئة في مخيمات عشوائية عدة تنقلت بينها.



ورغم أنها تعد من المحظوظين لامتلاكها مدفأة، لكن عدم تمكنها من إحضار الحطب يجعلها تعتمد على أغصان الزيتون التي لم تيبس تماما، والتي ينبعث منها دخان كثيف يثير سعالها بشكل متكرر.