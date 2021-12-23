في إطار دعم وتشجيع شباب الكويت المبدع والمتميز في كل المجالات، استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، مدير عام بطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة مشعل المسباح، صباح أمس في ديوان عام المحافظة، حيث اطلع على استعدادات تنظيم النسخة المقبلة من البطولة التي ستنعقد 12 يناير المقبل في بيت العرب على مدى أربعة أيام، بمشاركة نحو 400 جواد من الكويت ودول خليجية وعربية شقيقة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تنظيم هذه البطولة التي تؤصل عادات وتاريخ الأجداد. كما التقى الشيخ فواز الخالد شطي الشطي احد هواة التصوير الفوتوغرافي المتميزين من ذوي الإعاقة يرافقه والده عبدالحميد الشطي، والناشط في العمل الانساني والمجتمعي فيصل المتروك.