

امير زكي



ابلغ مصدر امني « الأنباء » ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ألقت القبض اليوم على مقيم انتحل صفة طبيب للاسنان ومارس العمل بهذه الصفة لمدة 3 اعوام .



وبحسب المصدر الامني فان معلومات وردت الى الامن الجنائي عن كون الوافد مجرد فني وان ممرضة في المركز الذي يعمل به ساعدته في المهمة وان المراجعين يأتون اليه بالعشرات يوميا .



واضاف : ثبت من التحريات ان الوافد مجرد فني اسنان ليتم مداهمة العيادة وضبطه واقر بانه كان يتقاضي راتب طبيب كما اعترف بانه كان يبحث عن عمل فني وحينما لم يجد عمل طبيبا بمساعدة الممرضة .