أسامة أبو السعود

في تجربة هي الأولى من نوعها تتبعها خطوات أخرى نحو تطبيق «القضاء الإلكتروني» الكامل في مختلف الدوائر والدرجات، أعلنت مصادر خاصة في وزارة العدل تدشين العمل بتشغيل محاكم «أونلاين» لتجديد حبس السجناء في السجن المركزي بدءا من الأسبوع القادم.



ولفتت المصادر لـ «الأنباء» إلى أن قصر العدل شهد صباح اليوم بثا تجريبيا بحضور وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القلاف، ورئيس المحاكم الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان، للتأكد من جودة الأنظمة وعملها بكفاءة تامة تمهيدا لانطلاق الجلسات الإلكترونية الأسبوع القادم.



على صعيد متصل شددت المصادر على أن جميع أنظمة وزارة العدل تعمل بشكل منتظم على مدار الساعة بعد انتهت كافة المشاكل التي تعرضت لها الأسبوع الماضي وتسببت في تعطيل بعض المعاملات في عدد من إدارات الوزارة.