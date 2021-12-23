عبدالعزيز الفضلي

اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مواعيد الاختبار العملي للوظائف الإشرافية (رئيس قسم - وموجه فني) لمادتي الحاسب الآلي والديكور.



‏وقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 موعدا للاختبار العملي لمادة الحاسب الآلي لوظيفتي رئيس قسم وموجه فني، وذلك بمركز التدريب في منطقة الجابرية من الساعة 9 إلى 11.30 صباحا.



‏كما تم تحديد كذلك يوم الأربعاء 5 يناير المقبل موعدا للاختبار العملي لمادة الديكور لوظيفة رئيس قسم وموجه فني، وذلك في مدرسة ابن رشد الابتدائية بنين بمنطقة الفيحاء من الساعة 5.30 إلى 8.30 مساء.