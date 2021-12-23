قالت ادارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بتقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي يؤدي إلى استقرار في حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم الخميس وغدا الجمعة وتنشط بعد غد السبت.

وأضاف مراقب التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي في تصريح لـ "كونا" ان الطقس نهار اليوم مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح البلوشي ان طقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.



وذكر ان طقس ليل غد يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.



وتوقع أن يكون طقس نهار بعد غد السبت مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن طقس ليل السبت يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.