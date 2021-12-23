أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه لا يسمح بالسفر خارج الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية)، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2.



وجاء في التعميم الذي صدر قبل قليل من قبل مدير عام الطيران المدني م.يوسف الفوزان، أنه بالنسبة للقادمين الى الكويت فإنه لن يقبل أي راكب قادم إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من قيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 48 ساعة.



