أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية جوسيبي بونو، خلال لقائه بسفير دولة الكويت لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام مبارك الصباح، عن تطلعه لتحقيق الشراكة المتكاملة للقطاع الخاص الصناعي بين الكويت وايطاليا، مشيدا ببرنامج رؤية الكويت 2035 التنموي والذي يعتبر القطاع الخاص جزءاً مهماً في نجاح هذه الرؤية.

من جهته، اكد السفير الشيخ عزام الصباح أن للقطاع الخاص دورا وطنيا ومساهمات فاعلة في تطوير وإنجاح المشاريع التنموية، كما انه يتميز بالتحدي والمبادرة تحت اي ظرف اقتصادي، الامر الذي يعكس حجم الوتيرة المتزايدة للحركة الاقتصادية والاستثمارية عالميا.