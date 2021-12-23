أحبط رجال الجمرك الجوي بمطار الكويت إدخال ما يقارب 17 كيلوغراما من مادة الماريغوانا المخدرة كانت بحوزة وافد قادم من دولة آسيوية.



وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك، فإن مفتشا بإدارة الجمرك الجوي - مطار الكويت، اشتبه في وافد آسيوي قادم من موطنه الى الـ T4 حيث تم الاشتباه به ليتم إخضاع حقائبه وأمتعته للتفتيش حيث تم العثور على 7 لفافات ورقية، وأثناء فتحها تبين احتواؤها على مادة الماريغوانا بوزن 17 كيلوغراما تقريبا، وعليه تم تسليمها الى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبكل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها الى البلاد، مشددة على انه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.