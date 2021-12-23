وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة استحواذ إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت على شركة تكنولوجيا التعرف على الأصوات ناونس على أساس أن الصفقة لا تمثل أي خطورة على مستوى المنافسة في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.



وقالت المفوضية إنها وافقت على الصفقة بدون شروط على أساس عدة أمور منها حقيقة ان منتجات كل من مايكروسوفت وناونس مختلفة تماما، بالإضافة إلى أن المنافسين لشركة ناونس لا يعتمدون على منتجات مايكروسوفت.



وستكون صفقة الاستحواذ المقدرة بحوالي 20 مليار دولار ثاني أكثر صفقة استحواذ لمجموعة مايكروسوفت بعد استحواذها على شبكة التواصل الاجتماعي للمهنيين والتوظيف لينكد إن.



تستخدم تكنولوجيا ناونس بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية وتتيح للأطباء تسجيل المحادثات مع المرضى وإضافتها فورا إلى السجل الإلكتروني للمريض.

