أصدرت سلطات الصحة الصينية إشعاراً لإجراء برنامج تجريبي لتطبيق الأساليب العلاجية للطب الصيني التقليدي للوقاية من قصر النظر بين الأطفال.



وسيقوم البرنامج بترويج أساليب علاجية مثل الضغط على نقاط الوخز على أذني الشخص باستخدام حبيبات الطب الصيني التقليدي في مؤسسات طبية ومدارس في المناطق التجريبية، حسبما ذكر الاشعار الذي أصدرته لجنة الصحة الوطنية، والهيئة الوطنية للطب الصيني التقليدي، بشكل مشترك.



وستبدأ التجربة من أول فبراير القادم وتستمر حتى يوم 31 يناير عام 2023.



ووفقاً للتعليمات حول استخدام الأساليب العلاجية بحبيبات الطب الصيني التقليدي، والتي تم نشرها مع الإشعار، أثبتت دراسات علمية أن هذه الأساليب فعالة في تخفيف وهن البصر عن طريق استرخاء تشنجات العضلات الهدبية وخارج العين.



وطالب الإشعار المناطق التجريبية باتخاذ تدابير محددة لكل طفل مشارك ومتابعة التأثيرات من أجل إنشاء قاعدة بيانات للبرنامج التجريبي وضمان جودته.



ودعا الاشعار أيضا المناطق التجريبية إلى تعميم الوعي الفاعل بالوقاية من قصر النظر للأطفال وتقديم إرشادات للمساعدة على بناء عادات أساسية لبصر أكثر صحة.