قالت هان زيرونج نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين العام المقبل إن المنظمين يواجهون "ضغوطا وتحديات كبيرة" كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.



وأضافت هان "إن انتشار سلالات متحورة مثل أوميكرون جلب قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن موقف الجائحة العالمي".



وأكدت هان أن "هناك احتمالا كبيرا بأن يكون هناك وجود لعدد معين من الحالات الإيجابية" في الدورة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 20

شباط/فبراير المقبل.



وتنتهج الصين "استراتيجية صفركوفيد19- ديناميكية" لمنع انتشار فيروس كورونا، وقالت هان إن دورة الألعاب الشتوية يجب "أن تنفذ بحزم مبادئ ومتطلبات الحكومة الصينية للوقاية من الجائحة".



ويجب على الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الشتوية البقاء في "فقاعات" واتباع بروتوكولات النظافة الصارمة. ولن يتم السماح للجماهير الأجنبية بدخول الصين، بينما سيتم السماح للجماهير المحلية الذين سيلبون متطلبات معينة بحضور المنافسات.

