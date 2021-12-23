حققت آلة اتصال صوتي تحت سطح المياه صينية الصنع، نقلاً صوتياً عالي المستوى لمسافات طويلة.



وأظهر اختبار القبول للآلة العينة أن آلة الاتصال الصوتي تحت سطح المياه، التي طورها فريق البحوث من معهد المحيطات بجامعة تشجيانغ، حققت 90 في المائة من معدل الانتقال بسرعة 3.07 كيلوبايت كل ثانية لـ14 كم.



ويعد الاتصال اللاسلكي تحت سطح المياه تقنية هامة لضمان الترابط بين المعدات تحت المياه، كما يُشكّل الاتصال الصوتي تحت سطح المياه حلا فريدا للاتصال اللاسلكي عالي السرعة وعلى مسافة طويلة رغم صعوبة نقل الموجات الكهرومغناطيسية عبر مياه البحر.



وقال تشيوي فونغ تشونغ، الأستاذ في جامعة تشجيانغ، إن الإشارة الصوتية عند تردد منخفض يُمكن أن تنتقل بشكل أبعد تحت المياه، غير أن النطاق الترددي المتاح للاتصالات على الترددات المنخفضة محدود جدا. وبالتالي فإن من الصعب للاتصال الصوتي تحت المياه أن يلبي متطلبات السرعات العالية والمسافات الطويلة.



وبحسب الجامعة، تؤدي حركة الموقع النسبية لجهاز نقل الاتصال تحت المياه بترددات دوبلر إلى التحول، ما يؤثر بشكل خطير على حل الرمز للاتصال.



وطبّق فريق البحوث بقيادة تشيو نظام الحلول الحسابية للاتصال الصوتي تحت المياه المضاد لتحول تردد دوبلر لتكون الآلة قادرة على العمل بسرعة عالية.



كما حاول الباحثون أيضاً تصميم آلة أصغر وأخف وزنا لجعلها قابلة للتطبيق للروبوتات تحت المياه، والمركبات الغاطسة، وعُقَد المستشعرات اللاسلكية تحت المياه.