قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لا ترغب "في التخيل، ولو حتى افتراضا" أن يتوقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر بيلاروس.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة إعلامية :"لذلك فإننا نعمل وفق فرضية أن الجانب الروسي سيواصل الوفاء بجميع الالتزامات بالطريقة نفسها التي يفي بها بالالتزامات منذ عقود".



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سبق أن هدد أكثر من مرة بوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلاده إذا ما تم فرض عقوبات عليها.



وفيما يتعلق باستمرار تعثر تشغيل خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى ألمانيا، قال المتحدث إن "نورد ستريم 2 إيه جي" المشغلة للمشروع مستعدة لتلبية جميع متطلبات الجهات التنظيمية الألمانية.



وتم منذ أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات.



ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.