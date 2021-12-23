اقتربت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل من تسجيل أعلى مستوى لها خلال أسبوع، في ظل تزايد المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة مشكلات الحصاد والنقل نتيجة الفيضانات في ماليزيا أكبر منتج للسلعة في العالم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر زيت النخيل في كوالالمبور اليوم بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعها أمس بنسبة 1ر2% للعقود تسليم آذار/مارس المقبل. كما ارتفع سعر زيت فول الصويا الذي يستخدم كبديل لزيت النخيل سواء في الصناعات الغذائية أو الوقود لليوم

الثاني على التوالي في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات.



وارتفعت أسعار زيت النخيل على خلفية ارتفاع أسعار زيت فول الصويا واحتمالات تراجع الإنتاج خلال كانون أول/ديسمبر الحالي في أعقاب التقارير المتعددة عن الفيضانات العارمة التي ضربت الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا، بحسب ساتيا فاقا مالك شركة بالم أويل اناليتكس للاستشارات في سنغافورة.



وأضاف أن تقديرات القطاع تشير إلى انخفاض إنتاج ماليزيا من زيت النخيل خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 11% عن الشهر الماضي.