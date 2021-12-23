تمضى شركة إيرباص لصناعة الطائرات على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في تسليم 600 طائرة خلال عام 2021، حسبما أفادت مصادر مطلعة، على الرغم من تعثر تسليم بعض الطائرات ذات الجسم العريض وهو ما أدى إلى تعقيد المشكلة.



وبحلول منتصف شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، قامت شركة صناعة الطائرات الأوروبية بشحن نحو نصف الطائرات الـ82 التي يتعين عليها شحنها هذا الشهر لتحقق هدفها السنوي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر المطلعة.



وقد تأثرت خطط الشركة بتأخيرات تتعلق بالطائرة "ايه 350" ذات الممرين، التي لم تقبلها شركات الطيران بعد.



وقال متحدث إن شركة "ايرفلوت" الروسية أرجأت تسليم طائرتين لأن حركة السفر الجوي غير كافية، في حين أن بعض الطائرات المتجه إلى الصين تنتظر وربما يتم شحنها خلال أيام.



وقالت الخطوط الجوية الاثيوبية إنها ستتسلم طائرتن خلال الشهر الجاري وفقا لخطة معدلة.



