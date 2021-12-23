أعربت شركتا تصنيع الطائرات الأوروبية (إيرباص) والأمريكية (بوينج) عن قلقهما بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتها بفعل تقنية الجيل الخامس.



وقال متحدث باسم شركة (ايرباص) - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - "بعث مدير شركة (إيرباص آميركاز)، جيف كنيتل، ورئيس شركة (بوينج)، ديفيد كالهون، رسالة إلى وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجيج؛ توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة".



وأضاف المتحدث أن (إيرباص) و(بوينج) تعملان، مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري.



وأوضحت بوينج - في بيان - "نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثل القطاع لضمان سلامة عمليات تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم".