أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الكندية بلاكبيري ليمتد تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 74 مليون دولار أمريكي مقابل خسائر بقيمة 130 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في الوقت نفسه قلصت الشركة خسائر السهم الواحد خلال الربع الثالث إلى 05ر0 دولار مقابل خسائر 23ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة ،التي كانت تحمل في السابق اسم ريسيرش إن موشن وكانت تنتج الهواتف الذكية بلاكبيري ، إلى 184 مليون دولار مقابل 218 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.



وقالت الشركة إنها ستكشف توقعاتها للربع الأخير من العام المالي الحالي فيما يتعلق بإعلان الأرباح ربع السنوية خلال مؤتمرها الصحفي لإعلان الأرباح.

