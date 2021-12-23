يحتفل الأرجنتيني دييغو سيميوني بمرور عشرة أعوام على تولي منصب المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني.



وعاد سيميوني قبل عشرة أعوام إلى ناديه القديم ليغير من التاريخ الحديث للدوري الإسباني، ونجح في ترسيخ مكانة الفريق بين الثلاثة الكبار في إسبانيا، رفقة ريال مدريد وبرشلونة.



ونجح سيميوني في قيادة أتلتيكو للفوز بثمانية ألقاب من بينها لقبين في الدوري الإسباني ولقبين في الدوري الأوروبي كما صعد بالفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحقق سيميوني هذه المسيرة الإيجابية رغم أن ميزانية أتلتيكو مدريد أقل بكثير من ميزانية غريميه الكبار ريال مدريد وبرشلونة.