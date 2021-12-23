أعرب ربع الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا من سكان جنوب إفريقيا عن رفضهم للحصول على اللقاح لإعتقادهم أنه سيلحق الضرر بهم أو سيميتهم ، وفقا لدراسة أجرتها جامعة كيب تاون.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تطورًا في إفريقيا تمكنت من تطعيم ما يزيد قليلاً عن 44 % من السكان البالغين على مدى سبعة أشهر حتى في ظل وجود المتحور أوميكرون الذي رفع من عدد الحالات المسجلة على مستوى البلاد منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.



وقال فريق البحث بقيادة بريندان موجان براون إن الاستطلاع أجري للمساعدة في توجيه أولئك الذين لديهم مشكلة التردد في تلقي اللقاحات في جنوب إفريقيا وإفادة المناقشات الدائرة حول ما إذا كان يتعين جعل اللقاحات إلزامية في أماكن عامة مختلفة.



واظهر الاستطلاع الذي بلغت نسبة الاستجابة فيه 95 % من بين المستطلعين الذين بلغ عددهم 1940 شخصا من غير المطعمين في أنحاء البلاد، أن حوالي 34 % مستعدون ولكن هناك عوائق أمام القيام بذلك، و 21 % سينتظرون ويرون التطورات و 15 % سيحصلون على التطعيم فقط إذا لزم الأمر.