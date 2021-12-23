أعلن وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن سرقة سوق الخضار في بيروت ، واصفا ذلك بـ "جريمة يجب محاسبة فاعليها".



وقال الوزير حسن ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاعتداء على سوق الخضار في العاصمة بيروت بالسرقة جريمة يجب محاسبة فاعليها لينالوا عقابهم" ، مشيرا إلى فتح التحقيقات التي تكشف كل الملابسات والمتورطين.



ولفت إلى أن "هذا الاعتداء كان سبقه آخر في الفيحاء طرابلس من خلال الاعتداء بالسرقة على سوق الخضار الجديد في عاصمة الشمال".



يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.



وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ 25000 ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها.

