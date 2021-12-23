حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة "روسيا اليوم" (ار تي) الروسية باللغة الألمانية معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها وسائل الإعلام هذه تتعارض مع "السيادة القانونية" للبلاد، حسبما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية.



وقالت "هيئة برلين-براندنبورغ الإعلامية" في بيان إنها احتجت لدى شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية الأوروبية يوتلسات على طريقة بث القناة الروسية باللغة الألمانية، التي تبث من صربيا، موضحة أنه بناء على ذلك "أوقفت يوتلسات البث الفضائي لبرنامج ار تي دويتش في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021".