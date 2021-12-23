أعلنت الحكومة البلجيكية أن قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما وأماكن الترفيه الأخرى في بلجيكا ستغلق اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع بسبب الارتفاع الكبير في متغير "أوميكرون".



واعتبارًا من يوم الأحد، لن يُسمح لعشاق الرياضة بدخول الملاعب وسيقتصر دخول الأماكن المغلقة والمتاجر على شخصين بالغين، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



كما لن يُسمح بأي أنشطة داخلية مثل زيارات المتاحف أو التمارين الرياضية أو حفلات الزفاف أو الجنازات.



وسيتم السماح للحانات والمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 11 مساءً، في ظل ساعات العمل المختصرة المفروضة منذ بداية الشهر.



وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على الرغم من أن الإصابات الإجمالية بفيروس كوفيد انخفضت بنسبة 60٪ عن ما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، إلا أننا لاحظنا أن ثلاثة من أصل 10 اختبارات إيجابية تكون من نوع أوميكرون.



وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نكون أكثر حرصًا من أي وقت مضى في هذه الفترة التي تسود فيها الكثير من الشكوك".



ولم يستبعد فرض قيود أكثر صرامة إذا أدت الزيادة في حالات أوميكرون إلى دخول المزيد من الأفراد للمستشفيات.