ارتفعت مبيعات المساكن الفاخرة باهظة الثمن في حي مانهاتن بمدنية نيويورك إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي.



وبلغ عدد الصفقات التي تم إبرامها خلال العام الحالي 1877 صفقة لا يقل ثمن الواحدة فيها عن 4 ملايين دولار وهي أعلى مبيعات لهذه المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2006، بحسب تقرير صادر عن شركة أولشان رياليتي للوساطة العقارية، اليوم الأربعاء.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الصفقات خلال العام الحالي تعادل نحو ثلاثة أمثال العدد المسجل في العام الماضي وضعف عددها في .2019



كما أظهرت البيانات أن المبيعات، سواء من حيث عدد العقود أو قيمتها الإجمالية التي بلغت 9ر15 مليار دولار تزيد بنسبة 30% عن أعلى سنوات المبيعات من 2013 إلى .2015



ومع اتجاه عدد متزايد من الناس إلى العمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، زاد طلب المشترين على المنازل ذات المساحات الكبيرة حيث كان متوسط الوحدة السكنية التي تم بيعها خلال العامين الحالي والماضي 2900 قدم مربعة (269 متر مربع) بزيادة نسبتها 5% عن متوسط المساحات خلال السنوات السبع السابقة.