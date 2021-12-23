أعلنت شركة "كارمات" الفرنسية أنها أنهت تحقيقات بشأن "مشكلة في النوعية" دفعتها إلى التعليق الطوعي لبيع قلب اصطناعي تنتجه لعمليات الزرع مطلع الشهر الجاري.



وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا التحقيق "سمح بتحديد أصل مشكلة النوعية، ومعرفة التغييرات المطلوبة لتفادي تكرار ذلك"، من دون توضيح طبيعة الخلل.



وقد يحتاج التحقيق إلى أسابيع عدة قبل استئناف "كارمات" نشاطاتها في مجال عمليات الزرع. وتعتزم الشركة الإعلان عن المستجدات في القضية في كانون الثاني/يناير.



وقال المدير العام لشركة "كارمات" ستيفان بيا "سنعمل بجد مع كل الأطراف المعنيين قانونا لاستئناف عمليات الزرع في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على النوعية وسلامة المرضى على رأس سلّم أولوياتنا".



وفي تموز/يوليو الفائت، أعلنت الشركة أنها باعت أول نموذج من القلب الاصطناعي الذي تصنعه تحت علامة "أيسون" التجارية، وهو يقدم بديلا علاجيا للمرضى الذين يعانون قصورا في القلب ثنائي البطين في المراحل النهائية.