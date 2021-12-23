ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، أن رجلا مثل أمام محكمة جزئية، بعد أن قام بتحويل ما يقرب من 900 دولار من خلال منصات إلكترونية، لتمويل جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية.



وأفادت الصحيفة بأنه قد تم توجيه 15 اتهاما بموجب قانون الإرهاب، للشاب البنجلاديشي أحمد فيصل 27/ عاما/، الذي مثل أمام المحكمة من خلال رابط فيديو.



وقالت وزارة الداخلية السنغافورية في بيان لها ، إن المدعو أحمد فيصل، بدأ العمل كعامل بناء هنا في مطلع عام 2017، وصار متطرفا في

العام التالي. ثم انجذب فيما بعد إلى هدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية، وهو إقامة خلافة إسلامية في سورية.



واستمعت المحكمة إلى أنه من المقرر أن يقر فيصل بذنبه في 16 من شباط/فبراير المقبل.



وفي حال تمت إدانته والحكم عليه بالسجن، سيتم إلغاء أمر الاعتقال الصادر بحقه، وسوف يقضي مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة