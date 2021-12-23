كشفت دراسة حديثة أن عمليات شراء الأسلحة النارية شهدت تسارعا في الولايات المتحدة في الفترة من يناير 2020 إلى أبريل 2021 مقارنة بعام 2019، حسبما ذكرت صحيفة ((الغارديان)).



وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن دراسة أجراها مات ميللر، أستاذ علم الأوبئة بجامعة نورث إيسترن، أن أكثر من 5 ملايين بالغ امتلكوا أسلحة نارية لأول مرة في تلك الفترة، مقارنة بـ2.4 مليون بالغ في عام 2019.



وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن عدد مشتريات الأسلحة النارية نما من 13.8 مليون قطعة إلى 16.6 مليون قطعة بين عامي 2019 و2020، مشيرا إلى أن حوالي نصف مالكي الأسلحة الجدد من الإناث ونصفهم تقريبا من الأشخاص الملونين.