تظاهر نحو 3000 معارض لسياسة كورونا في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا .



وذكرت الشرطة أنها نشرت نحو 500 فرد من عناصرها في محاولة لمنع المسيرات في شارع لودفيج وفي الحي المحيط ببوابة النصر والجامعة.



وأعلنت متحدثة باسم الشرطة وقف حركة السيارات في شارع لودفيج بشكل مؤقت بسبب سير المتظاهرين في نهر الطريق.



كان منظمو المظاهرة شكوا في وقت سابق من أن منع مظاهرتهم في ساحة شول بلاتس قبالة الجامعة يحرمهم حقهم في حرية التجمع.



وفي المقابل، أعلنت الشرطة أن نحو 120 شخصا تظاهروا في ساحة اديونبلاتس احتجاجا على أنصار حركة التفكير الجانبي.



وكان تحالف "التضامن بدلا من الهراء"، المكون من يساريين وشباب حزب الخضر ومجموعات أخرى، دعا إلى تنظيم هذه المظاهرة.