تقدم السيناتور الفلبيني السابق فرديناند ماركوس الابن، نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس ، بفارق كبير في استطلاع أجرته مؤسسة "نبض آسيا للأبحاث" بشأن المرشحين الأوفر حظا في سباق الانتخابات الرئاسية الفلبينية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المؤسسة القول إن 53% من إجمالي 2400 شخص شملهم الاستطلاع اختاروا ماركوس كمرشح مفضل لخلافة الرئيس رودريجو دوتيرتي.



وجاءت نائبة الرئيس ليني روبريدو، زعيمة المعارضة، في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 20% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.



وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 6 كانون أول/ديسمبر، بهامش خطأ 2% بالزيادة أو النقصان.



وتقدمت شريكة ماركوس في تذكرة الانتخابات ابنة الرئيس عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، في سباق منصب نائب الرئيس، حيث حصلت على تأييد 45% ممن شملهم الاستطلاع.



وجاء رئيس مجلس الشيوخ تيتو سوتو في المرتبة الثانية بين المرشحين لمنضب نائب الرئيس بنسبة 31% .



وسوف تُجرى الانتخابات الوطنية في 9 أيار/مايو، حيث يتم اختيار 8 آلاف مسؤول حكومي .