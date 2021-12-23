توصلت الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والطيران لاتفاق بمشاركة البيانات في محاولة لحل أزمة شديدة بشأن خدمة الجيل الخامس الجديدة التي تهدد بتعطيل الرحلات الجوية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركات قالت في بيان مشترك إنها ستتبادل "البيانات المتاحة من جميع الأطراف لتحديد مجالات

الاهتمام المحددة للطيران".



و صدر البيان عن رابطة ستيا، التي تمثل صناعة الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة،ورابطة صناعات الطيران وخطوط الطيران الأمريكية.



وفي حين أنه لم يكن هناك وعد بتوصل الجانبين لتسوية، فإن الإعلان يمثل تناقضا حادا مع أسابيع من التصريحات المثيرة للجدل من كلا الجانبين.



وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان منفصل إنها ستسمح لشركات الطيران باختبار العشرات من أجهزة الطائرات في ظروف العالم الحقيقي.