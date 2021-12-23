فازت الكويت ممثلة بمدير القناة الرياضية حمد الديحاني أمس الخميس برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد إذاعات الدول العربية ضمن فعاليات اجتماع اللجنة المنعقد في تونس.



وهنأ الديحاني في تصريح لـ«كونا» الكويت على هذا المنصب الدولي، متوجها بالشكر لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري واعضاء اللجنة على دعمهم ومساندتهم.



وقال انه ترأس امس اجتماع لجنة الرياضة باتحاد اذاعات الدول العربية الذي تناول العديد من الملفات والمواضيع التي تخص الشأن الرياضي العربي، حيث تم تبادل الافكار والآراء في العديد من المسائل.



واضاف انه تم تأكيد ضرورة دراسة وتنفيذ مقترحات لتلبية توقعات المشاهد والمتابع العربي للرياضة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون العربي بين الهيئات الاعلامية الاعضاء باتحاد الاذاعات العربية وتكثيف التبادل الاخباري والبرامجي.



وأوضح الديحاني انه تم التطرق إلى مسألة حقوق نقل البطولات والمنافسات الرياضية، معتبرا ان تزكيته على رأس لجنة الرياضة بالاتحاد تحمله مسؤولية كبيرة لتطوير الاعلام الرياضي بالعالم العربي وهو ليس بالأمر الغريب على وزارة الاعلام بالكويت.