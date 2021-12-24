أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج عمق العلاقات الهندية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على الترويج للتجارة والتكنولوجيا والسياحة لدعم التعاون المشترك مع الكويت، وكجزء من تحقيق الرؤية الخاصة بـ«Aatm-Nirbhar Bharat» أو الهند المعتمدة على نفسها.



ولفت جورج في لقاء مع الصحافيين بمناسبة عيد الميلاد ونهاية العام إلى ان هذا العام شهد ازدهارا في العلاقات الثنائية وتبادلات سياسية جيدة وتعاونا على مختلف الاصعدة بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا.



وذكر أن الاقتصاد الهندي مهيأ لتحقيق انتعاش قوي مع نمو يقدر بنحو 9.5% في السنة المالية الحالية، متجاوزا مستويات ما قبل «كورونا»، وفيما يتعلق بالتجارة، حددت حكومة الهند هدفا يزيد على 400 مليار دولار أميركي لصادرات البضائع للسنة المالية الحالية، وتم تحقيق أكثر من 50% منها بالفعل في النصف الأول من العام، ونمت صادرات الهند العالمية من البضائع بنسبة تزيد على 50% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2021.



وتابع: على الرغم من الوباء، كانت الهند الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم تلقي 82 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2020-2021، بينما من المتوقع أن تجتذب استثمارات بقيمة 120-160 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، وخلال السنة المالية 2020، كانت القطاعات الأولى التي شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي خدمات البحث والتطوير والاختبار والتحليل والتأمين المالي والمصرفي وما إلى ذلك، تليها تكنولوجيا المعلومات وبرامج أجهزة الكمبيوتر والتجارة وقطاعات الاتصالات.



وين ان الهند واحدة من أكبر البلدان المصدرة للبرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ولديها شبكة واسعة من البحث والتطوير في جميع مجالات بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، ولاسيما مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، والبحوث الطبية، واستكشاف الفضاء، وخطت خطوات كبيرة في مجال أبحاث الفضاء واستكشافه، وكانت أول مهمة بين الكواكب في الهند، Mangalyaan أو Mars Orbiter Mission (MOM)، أول مهمة تصل إلى المريخ في محاولتها الأولى، وأكمل Mangalyaan منذ ذلك الحين 8 سنوات ناجحة في المدار، وعلاوة على ذلك، تخطط الهند لإطلاق أول رحلة فضاء مأهولة، Gaganyaan، في عام 2023.