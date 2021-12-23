عبدالكريم العبدالله



جدد رئيس وحدة طوارئ الأطفال بمستشفى العدان د.مرزوق العازمي تطميناته من متحور «أوميكرون»، مؤكدا انه لا داعي للهلع مع الحذر والحرص واجب في تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك لسرعة انتشار الڤيروس.



وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن التقارير العالمية ومنها تقرير جديد صدر من جامعة إمبريال كوليدج في لندن عن مخاطر الدخول للمستشفيات عند حالات «أوميكرون» في إنجلترا يشير إلى أن حالات هذا المتحور أقل احتمالا في الحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 15%، في حين تصل النسبة إلى 40% في الحاجة لدخول المستشفى لليلة أو أكثر مقارنة بالمتحور «دلتا».



وتابع: كما أشارت التقديرات إلى أن الأفراد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح على الأقل يظلون محميين بشكل كبير من الدخول للمستشفى حتى لو كانت الحماية من العدوى قد فقدت إلى حد كبير ضد المتحور أوميكرون.



‏وعن الأطفال، أوضح د.العازمي أن خطورة متحور «أوميكرون» على الأطفال بصورة عامة قليلة جدا حتى وإن كانت هناك زيادة في عدد الحالات.