جددت الأمانة العامة للأوقاف تعاونها مع جمعية بصائر الخيرية في توزيع مصرف العشيات للعام 2021 وسيستفيد من المشروع لهذا العام أكثر من 2500 أسرة من فئة غير محددي الجنسية وفق برنامج توزيع تموين أسبوعي وشهري حسب عدد الأفراد وحاجتهم.

وقال مدير عام جمعية بصائر الخيرية عماد الشطي إن هذا المصرف الذي أقامته الجمعية تحت إدارة وإشراف فريق تطوعي من الكويت بحيث يقوم بالإشراف على عملية التسجيل ثم الفحص والتوزيع الميداني.



وأشار إلى أن بصائر الخيرية تعهدت بالمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل كل من يقيم على أرض الكويت، وتسعى بشتى الطرق المتاحة إلى تحقيق هذا الهدف.