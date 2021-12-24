أعلنت امس شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح فرع جديد للعلامة التجارية الرياضية «إنترسبورت» في مول العاصمة، أكبر مشروع تجاري متنوع في وسط مدينة الكويت، لتكون أقرب لعملائها المتواجدين في منطقة العاصمة.



وقد قال الرئيس التنفيذي الأول في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: «سعداء جدا بافتتاح الفرع الجديد لـ «إنترسبورت» في مول العاصمة، المجمع الأكبر والأشمل في قلب مدينة الكويت. ويضم الفرع الجديد تشكيلة عصرية من الملابس والأحذية الرياضية التي تثير شغف الرياضيين وتمنحهم أسلوبا رياضيا مميزا. نسعى الى تقديم تجربة تسوق مميزة لعملائنا من خلال تواجدنا بالقرب منهم في مول العاصمة».



وتضم انترسبورت الكويت العديد من العلامات الرياضية التجارية العالمية، لتوفير مستلزمات مختلف أنواع الرياضات كرياضة الجري، كرة القدم، اللياقة البدنية، السباحة، الملاكمة والرياضات الخارجية وغيرها. كما لديها محلات بيع بالتجزئة في مجمع المروج، الأفنيوز، البيرق مول، مجمع المنارة في منطقة الشويخ الصناعية، بالإضافة إلى محل للمحترفين في أكاديمية رافا نادال الكويت ومحل آخر في مركز سلطان السالمية.