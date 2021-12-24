تلقت الباحثة عواطف عبيد حمود جبل المطيري المباركة والتهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة قسم علم الاجتماع وكان عنوان الرسالة «الكفايات المهنية لبرامج الارشاد والتوجيه الاجتماعي وتحقيق جودة التعليم المدرسي ـ دراسة ميدانية مطبقة على مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية بالكويت».



وقد استطاعت الباحثة المطيري اجتياز الاختبارات ومناقشة الرسالة بكل اقتدار وأجابت عن جميع استفسارات اللجنة وأسئلتهم التي تناولت جميع الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة لتستحق درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى.