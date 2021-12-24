يحتفــل فـــنــــــدق فورسيزونز الكويت برج الشايع بقدوم العام 2022م في أجواء مميزة ستمنح ضيوفه ذكريات سحرية مستمدة من الإطلالات الجذابة لمطاعم ولاونجات الفندق، حيث ستكون بانتظارهم باقة من الفعاليات الاحتفالية الرائعة التي يمكنهم الاختيار منها والتي تشمل مختلف مرافق الفندق، وتبث روح البهجة بينهم ليحصلوا على ذكريات سحرية لليلة رأس السنة الجديدة، وذلك تحت شعار «لحظات من ذهب وذكريات ساحرة».



تمتع بأجواء المساء الأنيقة والمأكولات الآسيوية العالمية في مطعم سنتوهو عشية رأس السنة الجديدة. الإطلالات البانورامية للمدينة، والزخارف والديكورات الأنيقة المستوحاة من الذهب، إلى جانب التشكيلة المذهلة من الأطباق التي يمكن تشاركها، والتي ستقدم معا مشهدا بهيجا لهذا الاحتفال بلمسة أنيقة.