عبدالكريم العبدالله



طمأن استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم بأن آثار متحور «أوميكرون» بين المطعمين أقل، وذلك حسب الدراسات الأخيرة، حيث إن نسبة الوفاة والدخول للعناية المركزة قليلة أيضا من هذا المتحور.



وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن متحور «أوميكرون» سيكون خلال الأسابيع المقبلة هو السائد على مستوى العالم، وذلك لسرعة انتشاره، وسيغلب متحور «دلتا» في هذه الخاصية.



ودعا د.السالم إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب الإصابة بمتحور «أوميكرون»، والتي تتركز على قاعدتين أساسيتين، الأولى «التباعد الجسدي»، والثانية هي الالتزام بـ«الكمام» ونظافة اليدين.



ولفت إلى أن التطعيم سيساهم بشكل كبير في تقليل حدة الإصابة، ناصحا بالجميع بالتوجه لمراكز التطعيم وتلقي الجرعة «التعزيزية».

وبشر د.السالم عن وجود علاجات دوائية عن طريق «الفم» لعلاج ڤيروس كورونا تمت الموافقة عليها من قبل المنظمات الدوائية العالمية ممثلة بـ FDA، والتي ستحدث «ثورة» في العلاج، فضلا عن علاجات أخرى طور الموافقة مما ستكون هذه العلاجات مساعدة في الانتهاء من الجائحة.



وأشار إلى أن الكويت هي جزء من العالم، وما يحدث عالميا سينعكس علينا هنا من انتشار لمتحور «أوميكرون»، متوقعا زيادة الإصابات في الكويت خلال الأسابيع المقبلة، لكن بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتطعيم سنواجهها وسنقلل من هذه الإصابات.