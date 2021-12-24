اختتمت أمس فعاليات مهرجان التسوق Hype Festival في مجمع «مروج»، والذي نظمته شركة «هايب تريند» بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، وشهدت مشاركة 60 علامة تجارية تنوعت ما بين المطاعم والكافيهات وعيادات الأسنان والتجميل والعطور والأزياء، كما رافقت المهرجان العديد من الفعاليات الموسيقية والترفيهية المميزة، وشهد المعرض حضورا كثيفا من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات للاستمتاع بالأجواء الرائعة والتعرف على العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة.



وسجل المهرجان أيضا مشاركة مميزة من شركة «الذكير أوتو» الوكيل الحصري لعلامة سانغ يونغ الكورية في الكويت، حيث شهدت منصة عرض سانغ يونغ حضورا متواصلا من الزوار والمهتمين أفرادا وعائلات، والذين أعربوا عن اعجابهم بالموديلات المعروضة على صعيد التصاميم العصرية وتجهيزات الأناقة والرفاهية من ناحية، وعلى مستوى الجودة الهندسية والتطور التكنولوجي ومواصفات الأداء والأمان من ناحية أخرى.

وتأتي مشاركة الذكير أوتو في إطار جهودها المستمرة للتعريف بعلامة سانغ يونغ التجارية والترويج لها في السوق المحلي، وتمتين العلاقة بينها وبين الجمهور من خلال التفاعل المباشر وإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب على موديلاتها المتنوعة والمواصفات الرائعة.

وقد أشاد المشاركون بدقة التنظيم والاهتمام بأدق التفاصيل والتي أشرف عليها فريق عمل شركة هايب ترند «hype trend»، إلى جانب الحرص على تطبيق كل الاشتراطات الصحية المعمول بها داخل الكويت.