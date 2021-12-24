تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية م.مطلق العازمي وبحضور المديرين من الشركة والشركات النفطية الزميلة، أقامت الشركة حفلها السنوي لتكريم وتخريج المتدربين الحاصلين على شهادة الحزام الأخضر في منهجية الستة سيجما والخاصة بتحسين وتطوير العمليات، وذلك خلال اليوم الأخير من الدورة التدريبية السابعة عشرة لتدريب الموظفين على شهادة الحزام الأخضر بالمنهجية، حيث تم عقد الدورة بنجاح بالتعاون مع شركة SSA&C وبحضور متدربين من الشركة ومؤسسة البترول الكويتية (KPC) والشركات النفطية الزميلة، وكان التدريب حافلا بالأنشطة التدريبية العملية والمشاركة من جميع المتدربين بالدورة.



يذكر أن شركة صناعة الكيماويات البترولية لها دور ريادي في تطبيق منهجية 6 سيجما، حيث إنها أول من قامت بتطبيقها داخل القطاع النفطي ولها باع طويل فيها طوال السنوات الماضية والتي حققت خلالها الكثير من النجاحات ما مكنها لتكون نموذجا يحتذى به داخل الكويت.



جدير بالذكر أن منهجية «6 سيجما» تعد واحدة من أقوى الفلسفات الإدارية والمنهجيات المستخدمة في إدارة الجودة من أجل تحسين مستوى جودة الخدمات والعمليات المقدمة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وفي نهاية الحفل تم استعراض جميع المشاريع المزمع تنفيذها من قبل المتدربين وبعض المشاريع المنفذة بنجاح من قبل المكرمين.