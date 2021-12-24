القاهرة - ناهد إمام



قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين خاصة مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية والذي يبدأ في يناير 2022، قامت المصلحة بإتاحة القيام بإجراءات التسجيل والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، بالنسبة لممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع قبل بدء تشغيل المنظومة في 3 يناير المقبل، حتى يتمكن جميع الممولين بهذه المأموريات من إنهاء هذه الإجراءات.



وأكد عبدالقادر - في بيان أصدرته مصلحة الضرائب امس - على ضرورة إسراع ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع في استلام الأكواد وتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة حتى يسهل عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية الإلكترونية. من جانبه، قال رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز الدكتور السيد صقر، إنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي، موضحا أنه لإنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية يتم من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg، ثم يتم اختيار إنشاء مستخدم جديد على البوابة مع الحرص على تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم الأساسي للممول باستخدام الإيميل الخاص بالممول (بالشركة) أول مرة عند بدء التسجيل، لافتا إلى أنه يجب الحرص على استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالممول.



وأضاف صقر أنه سيتم إرسال إيميل برابط تفعيل حساب المستخدم من نظام مصلحة الضرائب المصرية على الإيميل السابق تسجيله، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يجب على الممول الدخول على الإيميل والضغط على رابط تفعيل الحساب المرسل على الإيميل، لتأكيد تفعيل المستخدم، ثم الدخول على البوابة مرة أخرى باستخدام أسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالممول، موضحا أنه يجب التأكد من تعديل البيان الأساسي للحساب بإضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بالشركة بخانة عمل (المستخدم/الممول) حيث يتم إرسال كود تحقق OTP إلى رقم الهاتف المحمول لتأكيد تفعيل الرقم على المنظومة.



وتابع أنه لربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي يتم اختيار خانة عمل (المستخدم/الممول) ومن خلالها يتم اختيار (أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود) ويتم إدخال البيانات التالية رقم تسجيل الممول وكود التفعيل (1)، وكود التفعيل (2).. موضحا أنه في حال تحقق النظام من صحة هذه البيانات يتم تنفيذ الربط مع بيانات السجل الضريبي للممول. وأوضح أنه يمكن للممول إضافة وكلاء عنه، من خلال الدخول على خانة عمل (المستخدم/الممول) ويقوم بالضغط على اسم الشركة واختيار وظيفة إدارة المستخدمين، ويتم الضغط على وظيفة إضافة وكيل جديد، ويقوم بإضافة بيانات الوكيل المسجل مسبقا على البوابة (اسم مستخدم للوكيل، إيميل الوكيل).. مضيفا أنه يقوم الممول بتحديد المهام والصلاحيات المنوط به استخدامها على حساب الممول مثل (وكيل تسجيل الإقرارات، وكيل تسجيل إقرارات وتسويات المرتبات، وكيل استعراض بيانات الإقرارات)، لافتا إلى أن الممول يقوم بتحديد المحاسب القانوني القائم بمراجعة إقرارات الممول (يجب أن يكون المحاسب مسجل مسبقا على البوابة).